Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκε νεκρός ένας 92χρονος άνδρας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 92χρονος άνδρας το πρωί της Δευτέρας 11/8 στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής. Στον 92χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.