Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Απέκλεισαν το αεροδρόμιο αγρότες με τρακτέρ – Το μήνυμα για την επίσκεψη Μητσοτάκη (Βίντεο)

Τι αναφέρει η ανακοίνωση τους

Αλεξανδρούπολη: Απέκλεισαν το αεροδρόμιο αγρότες με τρακτέρ – Το μήνυμα για την επίσκεψη Μητσοτάκη (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 10/11 στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη 11/11.

Συγκεκριμένα, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωσή τους:

“Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς,

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ