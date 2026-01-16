Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 16χρονος από ανήλικο έξω από ειδικό σχολείο – Νοσηλεύεται στο Ρίο

Συνελήφθη ο ανήλικος και η μητέρα του

Αίγιο: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 16χρονος από ανήλικο έξω από ειδικό σχολείο – Νοσηλεύεται στο Ρίο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) στο Αίγιο όταν 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Ο ανήλικος ξεκίνησε να χτυπά με μανία τον 16χρονο, για λόγους που ακόμη διερευνώνται έξω από Ειδικό Σχολείο στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για συνομήλικο του θύματος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ