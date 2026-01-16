Αίγιο: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 16χρονος από ανήλικο έξω από ειδικό σχολείο – Νοσηλεύεται στο Ρίο

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) στο Αίγιο όταν 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Ο ανήλικος ξεκίνησε να χτυπά με μανία τον 16χρονο, για λόγους που ακόμη διερευνώνται έξω από Ειδικό Σχολείο στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για συνομήλικο του θύματος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.