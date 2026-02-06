Αίγιο: Θρασύτατοι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν αγροτικό ως πολιορκητικό κριό και μπούκαραν σε κοσμηματοπωλείο – Βίντεο Ντοκουμέντο

Στόχος διάρρηξης με τη μέθοδο της «εφόδου» έγινε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.02).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:15. στη συμβολή των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όχημα το οποίο φέρεται να ήταν κλεμμένο, χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα ως πολιορκητικός κριός, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER oι δράστες κατάφεραν να σπάσουν την πρόσοψη του καταστήματος και να αφαιρέσουν άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων.

Στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο με άλλο όχημα, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου έχει αναλάβει την προανάκριση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.