Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στις δύο βιοτεχνίες – Είχαν απομακρυνθεί πολίτες σε ακτίνα 400 μέτρων

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο Αιγάλεω, η οποία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τη νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των σοβαρών φθορών που υπέστησαν τα κτίρια, είχε αποφασιστεί η προληπτική απομάκρυνση πολιτών σε ακτίνα 400 μέτρων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην επιχείρηση είχαν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος Αιγάλεω με υδροφόρες.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Προληπτική απομάκρυνση πολιτών σε απόσταση 400 μέτρων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το υψηλό πυροθερμικό φορτίο της πυρκαγιάς προκάλεσε σοβαρές φθορές στα κτίρια, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση έως 400 μέτρων από τις εγκαταστάσεις.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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Παράλληλα, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ χρησιμοποιείται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Η πρόσβαση στους χώρους των βιοτεχνιών παρουσιάζει δυσκολίες, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αιγάλεω, διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα.

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Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη εικόνα, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί και δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω επέκτασής της. Ωστόσο, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς»

Στιγμές έντονης ανησυχίας περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ξύπνησαν από δυνατούς θορύβους και αντίκρισαν τις φλόγες να έχουν τυλίξει τη βιοτεχνία.

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«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν φιάλες υγραερίου, οι οποίες εκρήγνυντο κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Οι μαρτυρίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη βιοτεχνία όπου εκδηλώθηκε αρχικά, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στο δεύτερο κτίριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις ακόμη και μετά τις 03:30 τα ξημερώματα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.