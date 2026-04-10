Αιγαίο: Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις με 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο ακόμη και σε ημέρες θρησκευτικής σημασίας, καθώς τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04) καταγράφηκαν έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε έγκαιρα από τις ελληνικές δυνάμεις και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αεροναυτική άσκηση Γαλάζια Πατρίδα, με τη συμμετοχή 120 πλοίων και 50 αεροσκαφών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.