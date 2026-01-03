Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Φραστική παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό σε ελληνικό πλοίο

Πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας

Αιγαίο: Φραστική παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό σε ελληνικό πλοίο
DEBATER NEWSROOM

Ένταση σημειώθηκε την Παρασκευή 3/1 στο Αιγαίο με τουρκικό πολεμικό πλοίο να πραγματοποιεί φραστική παρενόχληση σε ελληνικό πλοίο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν κατά ενός ελληνικού εμπορικού πλοίου που ποντίζει οπτική ίνα για τα νησιά του Αιγαίου και το οποίο έχει εκδώσει και σχετική NAVTEX, ωστόσο δεν υπήρξε περαιτέρω κλιμάκωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ