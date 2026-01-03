Αιγαίο: Φραστική παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό σε ελληνικό πλοίο

Ένταση σημειώθηκε την Παρασκευή 3/1 στο Αιγαίο με τουρκικό πολεμικό πλοίο να πραγματοποιεί φραστική παρενόχληση σε ελληνικό πλοίο.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν κατά ενός ελληνικού εμπορικού πλοίου που ποντίζει οπτική ίνα για τα νησιά του Αιγαίου και το οποίο έχει εκδώσει και σχετική NAVTEX, ωστόσο δεν υπήρξε περαιτέρω κλιμάκωση.