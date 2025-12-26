Αγρότες: Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Θα κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε εγρήγορση καθώς την ερχόμενη Κυριακή θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Ομαλά εξελίχθηκε τελικά η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, καθώς οι αγρότες παραμέρισαν τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν τους συμπολίτες τους και προετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. «Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά. Το απόγευμα δεν αποκλείεται να γίνει νέα σύσκεψη.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει κατά την επιστροφή των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο αλλά και την Πρωτοχρονιά, καθώς κανείς δεν θέλει να δει ξανά σκηνές με ουρές χιλιομέτρων.