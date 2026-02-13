Αγρότες στην Αθήνα: Τα τρακτέρ φτάνουν στο Σύνταγμα

Έφτασαν στο Σύνταγμα οι αγρότες, μέσα στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου που αναμένεται να γίνει σήμερα, Παρασκευή (13/02).

Λίγο μετά τις 16:00, το Σύνταγμα έκλεισε εν αναμονή των τρακτέρ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα τα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και κινούνται με συνοδεία της Τροχαίας προς το κέντρο της Αθήνας μέσω Κηφισού και λεωφόρου Αθηνών.

Επίσης οι Αρχές έκαναν απολύμανση σε όλα τα τρακτέρ που θα φτάσουν στο κέντρο της πόλης για προληπτικούς λόγους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η αστυνομία έχει ζητήσει στους αγρότες να σταθμεύσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κλείσει εντελώς το Σύνταγμα.

Η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση σε στήριξη των αγροτών. Συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων έχουν προγραμματιστεί στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18:00 και 19:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.

Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρο Κηφισού

Λεωφόρο Αθηνών

Πλατεία Καραϊσκάκη

Αγίου Κωνσταντίνου

Πλατεία Ομονοίας

Πανεπιστημίου

Πλατεία Συντάγματος

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν

Τα οχήματα κινούνται με συνοδεία περιπολικών μέσω λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας τη διαδρομή Λεωφόρος Αθηνών – Ομόνοια – αντίθετα στην Πανεπιστημίου έως το Σύνταγμα, όπου προβλέπεται να σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή και να διανυκτερεύσουν.

Από τη Λάρισα υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν 20 έως 30 τρακτέρ, ενώ αναμένονται και οχήματα από την Καρδίτσα. Συνολικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των τρακτέρ από όλη τη χώρα ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 60 και 100. Για περίπου 100 τρακτέρ έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Έχουμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε προς την Αθήνα. Θα έχουμε συνάντηση στις Αφίδνες, όπου εκεί θα πάρουμε τα τρακτέρ που τώρα τα μεταφέρουν αυτοκίνητα. Στις 3 η ώρα έχουμε μια προ-συγκέντρωση στην Ομόνοια όπου θα μας περιμένουν συνάδελφοι αγρότες και όλοι μαζί θα κατευθυνθούμε προς το Σύνταγμα. Στις 4 η ώρα θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από τις Αφίδνες θα ξεκινήσει το κονβόι των τρακτέρ, έρχονται συνάδελφοι από την Εύβοια. Είναι περίπου 100 τρακτέρ τα οποία θα μπουν μπροστά στη Βουλή», είπε ο κ. Μαρούδας.

«2016, 2024 και τώρα. Κατεβαίνουμε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και καλούμε και τον κόσμο της Αθήνας να μας συμπαρασταθεί, γιατί μας έχουν στηρίξει και γιατί τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε τα πουλάμε πάμφθηνα και φθάνουν στο τραπέζι μας πανάκριβα», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε ότι οι αγρότες με τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν στις Αφίδνες στις 12:00 και στη συνέχεια, με βάση τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., θα κινηθούν προς το Σύνταγμα.

«Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους αγρότες θα κατευθυνθούν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην Ομόνοια. Οι υπόλοιποι αγρότες που θα κατέβουν στην Αθήνα με ΙΧ θα συναντηθούν με τα τρακτέρ ώστε να φτάσουν όλοι μαζί στις 4:00 στην πλατεία Συντάγματος για το συλλαλητήριο. Το βράδυ τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, στον δρόμο πάνω από την πλατεία, με τους αγρότες, οι οποίοι θα περιφρουρούν. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε στην κυβέρνηση πως αν δεν λυθούν τα προβλήματα, θα μας βρίσκει εκεί».

Στην Αθήνα έφθασαν και αγρότες από την Κρήτη, με ομάδες από τα Χανιά και το Ηράκλειο να αποβιβάζονται νωρίς το πρωί στον Πειραιά.

«Είμαστε από τα Χανιά. Μετά από 1,5 μήνα στα μπλόκα η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Θα πάμε στο Σύνταγμα μαζί με όλα τα μπλόκα απ’ όλη την Ελλάδα. Είμαστε 50 άτομα από τα Χανιά και 50 άτομα από το Ηράκλειο», δήλωσαν αγρότες στην κάμερα του ΣΚΑΪ.