Ομαλά η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο παρά τα μπλόκα – Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα

Ομαλοποιημένη παρουσιάζεται η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους παρά την παρουσία των μπλόκων των αγροτών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται με καλύτερη ροή μετά το άνοιγμα της δεύτερης λωρίδας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα ενώ από δύο λωρίδες κινούνται τα οχήματα και από Σχηματάρι προς Ριτσώνα.

Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, οι χαμηλές ταχύτητες κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ η τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων.

Η κίνηση μετά το μπλόκο της Θήβας διεξάγεται κανονικά, όμως από το 110ό χιλιόμετρο, πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν από το σημείο όπου βρίσκονται τα τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε δύο λωρίδες.

Στα επόμενα χιλιόμετρα, στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός που περιορίζει την ταλαιπωρία των οδηγών. Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Στον κόμβο της Νίκαιας, ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα με αποτέλεσμα να αρχίσει ξανά η διέλευση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα.

Παράλληλα, άνοιξε και η Περιμετρική της Πάτρας στο ύψος της Εγλυκάδας καθώς οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη της οδού, στη ΛΕΑ και αφήνουν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων μετά τα Χριστούγεννα

Σε συνέντευξη τύπου οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προειδοποίησαν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές. Παράλληλα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι η ίδια ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς με την στάση της.

«Εμείς ανοίξαμε τους δρόμους για να περάσουν οι πολίτες… Η Κυβέρνηση ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς», τόνισαν στην συνέντευξή τους.

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό», ανέφεραν οι εκρπόσωποι των αγροτώνμ, υπογραμμίζοντας ότι «η Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα… Θα αποτύχει».

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Τροχαία στη Θεσσαλία καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο Νομό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν τον κόμβο της Νίκαιας και την κίνηση οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί της ΠΑΘΕ και θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο χρειαστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.