Ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρέτησε τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Αντώνη Πανούτσο, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

“Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με τη μηχανή στα πέριξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή”, έγραψε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, ποστάροντας μια φωτογραφία του φίλου του, μπροστά από ένα μικρόφωνο.

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Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος αποτέλεσαν ένα από τα πιο γνωστά δημοσιογραφικά δίδυμα, κάνοντας τεράστια επιτυχία με τις τηλεοπτικές τους εκπομπές, σε ΕΡΤ και Mega, αλλά με την επί χρόνια ραδιοφωνική τους παρουσία στη συχνότητα του Sport FM 94,6.