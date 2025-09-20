Αγρίνιο: 44χρονος προσπάθησε να βιάσει την εν διαστάσει σύζυγο του
Οδηγήθηκε ενωπίον της δικαιοσύνης
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος από το Αγρίνιο μετά την απόπειρα του να βιάσει την εν διαστάσει σύζυγο του το πρωί της Παρασκευής (19/9).
Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, αποπειράθηκε να έρθει σε συνουσία με την εν διαστάσει σύζυγό του παρά τη θέλησή της, όπως μεταδίδει το agrinionews.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, πέρα από την απόπειρα βιασμού, τις κατηγορίες της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
