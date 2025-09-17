Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο άτομα με 69 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση

Δύο 25χρονοι ημεδαποί συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (15/09) στον Άγιο Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μέσα στο πλαίσιο της περιπολίας τους, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον ένα 25χρονο να κινείται πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον έλεγχο, ο 25χρονος απέρριψε στο έδαφος 4 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, ενώ σε περαιτέρω έλεγχο στην οικία του, όπου βρίσκονταν και έτερη 25χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 65 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 65 γραμμ. κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.