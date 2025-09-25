Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε οικία στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονου για παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων και περί επιβλαβών φαρμάκων.

Στο πλαίσιο συνδυαστικής διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν την οικία στο κέντρο της Αθήνας όπου αποθηκεύονταν ναρκωτικές ουσίες για διακίνηση.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:

-398.5- γραμμ. κοκαΐνης,

-8- γραμμ. βραστής κοκαΐνης,

μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης,

-37- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-29- γραμμ. κεταμίνης,

-94- ναρκωτικά δισκία,

-4- φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-2- κάμερες ασφαλείας

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.