Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης (Βίντεο)

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιέχει μια σειρά από βασικά είδη – από ραδιόφωνο με μπαταρίες μέχρι και παιχνίδια, ώστε να υπάρχει τρόπος απασχόλησης και ψυχολογικής στήριξης, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Ο Ερυθρός Σταυρός δημοσιοποίησε αυτή τη λίστα, στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 15 πράγματα για το σακίδιο.

Ειδικότερα, η λίστα που ήρθε στη δημοσιότητα έχει ως εξής:

Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε

τις οδηγίες των αρχών. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.). Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.). Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες,

παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.). Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν). Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια). Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι). Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου. Παιχνίδια για να περνά η ώρα. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές

φαρμάκων κ.λπ.). Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς θα δώσουν τη δυνατότητα στον κάτοχό του να ανταπεξέλθει σε μια πιθανή κρίσιμη κατάσταση και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσής του.