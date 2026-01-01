Άγιος Δημήτριος: Βίντεο από τη στιγμή που άγνωστος παριστάνοντας τον αστυνομικό λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος παριστάνοντας τον αστυνομικό λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου στον Άγιο Δημήτριο ήρθε στο φως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 20:10, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο σταμάτησε σε στάση λεωφορείου όπου βρισκόταν 33χρονος υπήκοος Πακιστάν. Ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα και με τη φράση «ψηλά τα χέρια, αστυνομία» αιφνιδίασε τον άνδρα, καταφέρνοντας να του αποσπάσει το πορτοφόλι.

Ωστόσο, το θύμα αντέδρασε άμεσα, μπήκε από το παράθυρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και ακολούθησε συμπλοκή με τον δράστη. Παρά την αντίσταση, ο άγνωστος κατάφερε τελικά να διαφύγει με το όχημά του.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.