Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός βρέθηκε 25χρονος – Αγνοούταν από την περασμένη Παρασκευή

Τραγική κατάληξη είχε 25χρονος ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Παρασκευή (8/8) στους Άγιους Θεοδώρους Κορινθίας.

Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com, o νεαρός εντοπίστηκε 300 μέτρα από το σπίτι του στην περιοχή Μασιάρι από εκπαιδευμένο σκύλο και από αστυνομικούς του Α.Τ Αγίων Θεοδώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.