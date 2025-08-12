Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός βρέθηκε 25χρονος – Αγνοούταν από την περασμένη Παρασκευή

Eντοπίστηκε 300 μέτρα από το σπίτι του στην περιοχή Μασιάρι

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγική κατάληξη είχε 25χρονος ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Παρασκευή (8/8) στους Άγιους Θεοδώρους Κορινθίας.

Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com, o νεαρός εντοπίστηκε 300 μέτρα από το σπίτι του στην περιοχή Μασιάρι από εκπαιδευμένο σκύλο και από αστυνομικούς του Α.Τ Αγίων Θεοδώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

ΕΛΛΑΔΑ

