Άγιοι Θεόδωροι: Εξαφανίστηκε 25χρονος – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Αγνοείται από το βράδυ της Παρασκευής (8/8)

Άγιοι Θεόδωροι: Εξαφανίστηκε 25χρονος – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή των Άγιων Θεοδώρων μετά την εξαφάνιση 25χρονου που αγνοείται από το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com, στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού παίρνουν μέρος δυνάμεις του Α.Τ Αγίων Θεοδώρων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, ο σύλλογος προστασίας του δάσους “Οι Άγιοι Θεόδωροι”, Drone της αστυνομίας, η ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος Κ19.

