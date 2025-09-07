Άγιο Όρος: Συναγερμός μετά τη βύθιση σκάφους – Επιχείρηση για τη διάσωση 4 ατόμων
Επιχειρεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 7/9 καθώς υπήρξε βύθιση σκάφους στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.
Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ έχει στηθεί επιχείρηση διάσωσης 4 αλλοδαπών, με 2 ΠΛΣ και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας να συμμετέχει στην επιχείρηση.
