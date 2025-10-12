Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 41χρονος μοτοσικλετιστής που άρπαζε τσάντες γυναικών

Ένας 41χρονος μοτοσικλετιστής συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (08/10) στην Αγία Βαρβάρα για κλοπές και σωματική βία.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κινούμενος με μοτοσικλέτα προσέγγισε πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την τσάντα, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντοπίστηκε ο μοτοσικλετιστής και συνελήφθη. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος διέπραττε ληστείες από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών προσέγγιζε τα θύματα του, ώστε να μη γίνει αντιληπτός. Σημειώνεται ότι ήταν ιδιαίτερα βίαιος καθώς τραβούσε με δύναμη τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 3 περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.