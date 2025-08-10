Αγία Παρασκευή: Στην Πολωνία κηδεύτηκε ο 43χρονος καθηγητής – “Θέλω να νιώσουν ξανά αγαπημένα, να βρουν γαλήνη” λέει ο αδελφός του για τα παιδιά

Περίπου 40 μέρες από την δολοφονία του, έγινε η κηδεία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή από τον σύντροφο της πρώην συζύγου του.

Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειας του 43χρονου, οι γονείς και ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, οι οποίοι, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους αντί στεφάνων να συνδράμουν προκειμένου να βοηθηθεί η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά. Ο αδερφός του θύματος, ανέφερε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του, είναι καλά προετοιμασμένοι για να υποδεχτούν τα παιδιά του Πσέμεκ στην Gdinia καθώς έχουν κάνει ήδη αίτηση για την επιμέλεια.

«Δεν με ενδιαφέρει τι θέλει η Κ.. Θα πρέπει να περάσει όλη της τη ζωή στην φυλακή. Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα εναντίον της μητέρας μου, εμού και κυρίως εναντίον των παιδιών. Για εμένα η ευημερία των παιδιών είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να τους προσφέρων σταθερότητα και ηρεμία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τον τόπο όπου συνέβησαν όλα αυτά.

Ένα σπίτι περιμένει τα παιδιά. Το σπίτι όπου μεγαλώσαμε μαζί με τον Πσέμεκ. Η μητέρα μας μάς μεγάλωσε να είμαστε καλοί άνθρωποι και γεμάτοι αγάπη. Θέλω να τους μεταδώσω τις ίδιες αξίες. Θέλω να νιώσουν ξανά αγαπημένα, να βρουν γαλήνη και σταθερότητα», είπε ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή μιλώντας στον Alpha.