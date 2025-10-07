Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Εφιάλτης για 85χρονη γυναίκα – Την ξυλοκόπησαν για 100 ευρώ

Τον εφιάλτη βίωσε στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας μια 85χρονη γυναίκα στα χέρια ληστών που μπήκαν στο σπίτι της για να της πάρουν τα λεφτά της.

Η ίδια η ηλικιωμένη γυναίκα σύμφωνα με το STAR τους παρακαλούσε να την λυπηθούν αλλά εκείνοι την χτύπησαν ανελέητα για να της πάρουν 100 ευρώ.

«Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο. Δεν είχα τίποτα να τους δώσω. Τα έβγαλαν όλα έξω, έψαχναν παντού… δεν άφησαν τίποτα όρθιο» είπε η 85χρονη γυναίκα.