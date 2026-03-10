Αγανάκτηση από τους πολίτες για το “τσίμπημα” των τιμών στα καύσιμα (βίντεο)

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους οδηγούς σε όλη τη χώρα. Οι συνεχείς ανατιμήσεις στην απλή αμόλυβδη βενζίνη πιέζουν τα νοικοκυριά, τα οποία βλέπουν το κόστος μετακίνησης να ανεβαίνει αισθητά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις πολιτών που μίλησαν στο DEBATER και περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στα πρατήρια.

Πολίτης στον Πειραιά ανέφερε:

«Την προηγούμενη εβδομάδα η απλή αμόλυβδη ήταν 1,58€ τώρα είναι 1,73».

Ακόμη πιο υψηλές είναι οι τιμές σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας. Στη Χρυσούπολη Καβάλας, οδηγός σημείωσε:

«Πλησιάζουμε τα 2 €. Είμαστε ήδη 1,91 η απλή αμόλυβδη».

Οι διαφορές στις τιμές από περιοχή σε περιοχή είναι μεγάλες, ωστόσο η γενική τάση δείχνει ότι η αγορά κινείται ανοδικά. Με βάση τις τιμές που καταγράφονται σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, ο μέσος όρος της απλής αμόλυβδης σήμερα εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 1,80 – 1,85 ευρώ το λίτρο, με αρκετές περιοχές της νησιωτικής και βόρειας Ελλάδας να πλησιάζουν ήδη ή και να ξεπερνούν το όριο των 1,90 ευρώ.

Οι οδηγοί εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, η τιμή της βενζίνης ενδέχεται να αγγίξει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πολλοί οδηγοί τρέχουν στα βενζινάδικα να φουλάρουν πριν ανέβει κατά πολύ η τιμή με περίπτωση πολίτη να έχει πάει στο βενζινάδικο κι επειδή έχει τελειώσει η απλή, να βάζει την εκατοστάρα και μάλιστα να γεμίζει και έξτρα μπιτόνια.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των τιμών, καθώς η διεθνής αγορά ενέργειας αλλά και η αυξημένη ζήτηση ενόψει καλοκαιριού αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στις αντλίες.