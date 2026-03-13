Αγανάκτηση από κάτοικο της Κορίνθου: «Όλη την ώρα μου σπάνε το αυτοκίνητο» (βίντεο)

Έντονη αγανάκτηση εκφράζει κάτοικος από την Κόρινθο, ο οποίος καταγγέλλει επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο αυτοκίνητό του, με σπασμένα τζάμια και κλοπή αντικειμένων. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για περιστατικά που έχουν συμβεί περισσότερες από μία φορές το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας του οικονομική ζημιά αλλά και έντονη ανασφάλεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στο DEBATER, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι, όταν είχε σταθμεύσει το όχημά του σε πάρκινγκ εκκλησίας δίπλα στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης.

Όπως περιγράφει:

«Κέντρο Κόρινθο. Την πρώτη φορά πέρυσι μέσα σε πάρκιν τής εκκλησίας που είναι δίπλα στο σπίτι μου, μου έσπασαν το μπροστινό τζάμι με μια μεγάλη κοτρόνα. Ένα σωρό ζημιές το αμάξι μου, μου έκλεψαν προσωπικά αντικείμενα αξίας, έγγραφα του αυτοκινήτου και λεφτά. Είχε επιληφθεί η αστυνομία. Έχει και κάμερες η εκκλησία αλλά φορούσε σκούφο. Από τότε δεν το βάζω ξανά στο πάρκινγκ της εκκλησίας».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, το περιστατικό επαναλήφθηκε πριν από λίγες ημέρες, αυτή τη φορά σε άλλο σημείο του δρόμου όπου κατοικεί.

«Προχτές το βράδυ άφησα έξω από την εκκλησία, στη γωνία της οδού που κατοικώ, και χθες διαπίστωσα ότι με μεγάλη πέτρα και μένος έσπασαν ξανά το αυτοκίνητο. Το μόνο αμάξι! Εδώ ο δρόμος είναι κεντρικός. Είχε σκοτάδι σε εκείνο το σημείο και κάμερες δεν έχει κάπου!».

Ο κάτοικος ζητά μεγαλύτερη προσοχή και μέτρα ασφάλειας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δημιουργεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους του κέντρου της πόλης της Κορίνθου.

Παράλληλα, καλεί όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει δει κάτι ύποπτο να ενημερώσει τις αρχές, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης.