Κοινωνικός Τουρισμός 2026: “Προσπάθησα 10 φορές για το επίδομα κι έπεφτε η πλατφόρμα” (Φωτογραφία)

Αυξημένη είναι η κίνηση στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, δεν λείπουν και τα προβλήματα. Πολίτης καταγγέλλει στο DEBATER ότι αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες κατά την προσπάθειά του να ολοκληρώσει την αίτηση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Όπως αναφέρει, επιχείρησε τουλάχιστον 10 φορές να εισέλθει στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσει τη διαδικασία, όμως κάθε φορά που έφτανε λίγο πριν το τελικό στάδιο, το σύστημα “έπεφτε”, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να οριστικοποιήσει την αίτησή του. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, μέχρι και αργά το βράδυ η αίτηση εμφανιζόταν ως «υπό επεξεργασία» και όχι ως ολοκληρωμένη.

Η δήλωση του πολίτη: «Προσπάθησα πάνω από 10 φορές να κάνω την αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό. Κάθε φορά έφτανα στο τέλος και το σύστημα κολλούσε ή με πέταγε έξω. Μέχρι αργά το βράδυ έβλεπα την αίτηση σε εκκρεμότητα και δεν μπορούσα να την ολοκληρώσω. Είναι πολύ εκνευριστικό, ειδικά όταν προσπαθείς να προλάβεις την ημερομηνία με βάση το ΑΦΜ σου».

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0: 21.04.2026 (ολοκληρώθηκε) Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1 & 2: 22.04.2026 -Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 3 & 4: 23.04.2026 Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5 & 6: 24.04.2026 Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7, 8 & 9: 25.04.2026 Ανεξαρτήτως ΑΦΜ: 26.04.2026

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα ενδέχεται να προκαλεί προσωρινές δυσλειτουργίες στο σύστημα.