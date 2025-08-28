Αφροδίτη Λατινοπούλου: Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Κηφισίας – Συνελήφθη 35χρονος, πώς εντοπίστηκε

Στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε χθες Τετάρτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ύστερα από το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο έγινε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνή Λογικής» ως συνοδηγός σταμάτησε σε φανάρι. Ξαφνικά, άλλο ΙΧ προσέκρουσε στο πίσω δεξί μέρος του αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη σύγκρουση όχι μόνο δεν σταμάτησε για να ανταλλάξει στοιχεία, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Ωστόσο, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στο να εντοπιστεί γρήγορα ο δράστης.

Ύστερα από έρευνες των αστυνομικών αρχών, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 35χρονο Έλληνα, ο οποίος κρατείται στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Όσον αφορά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, αρχικά μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και λίγες ώρες μετά πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ.