Τροχαίο στην Κηφισίας με ελαφρύ τραυματισμό της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Περιπέτεια είχε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ενεπλάκη σε τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Χαλάνδρι. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 35χρονος, ο οποίος αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο.

Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Τροχαίας και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αναμένεται να οδηγηθεί την Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, απ’ όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.