Αφρικανική σκόνη: Νέο κύμα θα σαρώσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο- Ποιες περιοχές επηρεάζονται, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Meteo και του AtmoHub.

Όπως επισημαίνει το Meteo, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου (14.02), με τις συγκεντρώσεις να αυξάνονται σταδιακά και να κορυφώνονται την Κυριακή (15.02). Σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται και λασποβροχές, εξαιτίας του συνδυασμού της σκόνης με τα φαινόμενα βροχής.

Σύμφωνα με τους χάρτες του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης θα αρχίσουν να αυξάνονται από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου, αρχικά στα δυτικά και νότια τμήματα και σταδιακά, έως το μεσημέρι της Κυριακής, στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις προβλέπονται και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και στα νότια Βαλκάνια.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ενημέρωση από το AtmoHub, τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στη χώρα.

Όπως αναφέρεται, μετά την απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού και την πρόσκαιρη ύφεση των βροχοπτώσεων, νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης από την Αλγερία και τη Λιβύη θα επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο.

Το φαινόμενο θα πλήξει αρχικά την ανατολική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί πανελλαδικά, φτάνοντας ακόμη και στα βόρεια τμήματα.

Η μεταφορά σκόνης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με κορύφωση την Κυριακή.

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται στη νότια και κεντρική Ελλάδα, ιδίως σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ενώ στη βόρεια χώρα ο συνδυασμός σκόνης και βροχοπτώσεων αναμένεται να οδηγήσει σε εκδήλωση λασποβροχών.