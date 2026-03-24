Αδιανόητο περιστατικό στην Ελευσίνα: Ακούστηκε ο ύμνος της Χούντας σε κατάθεση στεφάνων για την 25η Μαρτίου

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ελευσίνα κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος της χούντας, προκαλώντας αναστάτωση.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην Πλατεία Ηρώων, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η επίσημη τελετή, με τους παρευρισκόμενους να αντιδρούν έντονα στο άκουσμα του αμφιλεγόμενου ηχητικού.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ελευσίνας χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ζητηθεί εξηγήσεις από την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και να αποδοθούν ευθύνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας

«Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής.

Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης».