Αδιανόητη επίθεση κατά του Θανάση Κουκάκη καταγγέλλει η ΕΣΗΕΑ

Σαφή θέση υπέρ της δημοσιογραφικής ελευθερίας και κατά της στοχοποίησης δημοσιογράφων λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, πριν ακόμη υπάρξει οποιοδήποτε δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών, «το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για δημοσιεύματα –πολλώ δε μάλλον όταν είναι ανώνυμα– τα οποία στοχοποιούν δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους, επειδή δηλαδή κάνουν ερωτήσεις». Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ.

Η ΕΣΗΕΑ χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την επίθεση σε βάρος του Θανάση Κουκάκη, η οποία σημειώθηκε λόγω των ερωτημάτων που απηύθυναν εκείνος και η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας για το Inside Story.

Τονίζεται ότι το τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και η τήρηση της δεοντολογίας είναι υποχρέωση κάθε δημοσιογράφου, είτε διενεργεί έρευνα είτε ασκεί κριτική σε όσους την πραγματοποιούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για δημοσιεύματα, πολλώ δε μάλλον όταν είναι ανώνυμα, τα οποία στοχοποιούν δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους, επειδή δηλαδή κάνουν ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε, ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ.

Θεωρούμε αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα.

Το τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και η τήρηση της δεοντολογίας είναι υποχρέωση όλων των δημοσιογράφων, είτε πραγματοποιούν έρευνα είτε ασκούν κριτική σε αυτούς που την πραγματοποιούν.