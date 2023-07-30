Αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε σοβαρά άνδρα στα Άνω Λιόσια – «Λίγο πιο μπροστά και θα με πετύχαινε στο κεφάλι»

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας άνδρας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όταν αδέσποτη σφαίρα τον χτύπησε σε ανύποπτο χρόνο στο πόδι του.

«Σκύβω να πιω τον καφέ και με το που σηκώνω το κεφάλι, ακούω τρεις πυροβολισμούς. Δεν ήταν από τα Άνω Λιόσια, ήταν από το Ζεφύρι και με το που σηκώνω το κεφάλι κατευθείαν καρφώνεται η αδέσποτη σφαίρα πάνω από το γόνατο», είπε ο άνδρας στον ANT1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαρτυρία του άνδρα σοκάρει, αφού ο ίδιος αναφέρει πως εάν ήταν «λίγο πιο μπροστά εκείνη την ώρα» θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

«Με έπιασε πανικός εκείνη την ώρα. Ο φίλος μου φώναζε, βγήκαν οι γείτονες οι οποίοι πήραν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθαν γρήγορα τα παιδιά με τις μηχανές».

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Δώδεκα νέες ψηφιακές κάμερες σε λεωφορειολωρίδες – Στο σπίτι θα αποστέλλονται τα «ραβασάκια»

Αυτά είναι τα ζώδια που θα βρουν σύντροφο τον Αύγουστο