ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στις 17 Μαρτίου

Ποια τα αιτήματα τους

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στις 17 Μαρτίου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την κήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, από τις 13:00 έως τις 15:00, για τους κοινωνικούς λειτουργούς γνωστοποίησε η ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, από 13:00 έως 15:00, για τους κοινωνικούς λειτουργούς όλων των υπηρεσιών, όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να τιμήσουν αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας, που έχει καθιερωθεί ως ημέρα δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας στην προάσπιση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και να συμμετέχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τμήματα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, με σκοπό να κατατεθεί ψήφισμα με τα δίκαια αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών της χώρας στον πρωθυπουργό».

