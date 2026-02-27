Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας: Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

«Να γιορτάσουμε όλοι μας ένα αληθινό, χαρούμενο και ειρηνικό Πάσχα», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, όπου τέλεσε το απόγευμα την Α’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, πλαισιωμένος από τους ιερείς του ναού και τον γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πρωτοσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλη.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας, ο προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Συνοδινός, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του, του ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση, και τον κάλεσε να ευχηθεί για όλους.

Στη συνέχεια, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας τόνισε, μεταξύ άλλων, προς τους κληρικούς και τους πιστούς που συμμετείχαν στην Ακολουθία των Χαιρετισμών ότι «είναι ευκαιρία για όλους να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, ο καθένας με τις δυνάμεις που διαθέτει».

Τέλος, απηύθυνε πατρικές ευχές για Καλή και Ευλογημένη Τεσσαρακοστή και προέτρεψε τους πιστούς να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα και την αγάπη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πνευματικής πορείας «ώστε να γιορτάσουμε όλοι μας ένα αληθινό, χαρούμενο και ειρηνικό Πάσχα».