Παλαιοημερολογίτες ιερείς και κύκλωμα ναρκωτικών: Διάλογοι, τιμοκατάλογος και ναός-«καβάτζα»

Τρεις ιερείς παλαιοημερολογίτες βρέθηκαν στο επίκεντρο σπείρας διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Δύο από αυτούς συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις της Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ ο τρίτος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Οι έρευνες έφεραν στο φως τη χρήση ναών ως «καβάτζες» για κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη, καθώς και κωδικοποιημένες συναλλαγές με τους πελάτες.

Η πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε σε οκτώ συλλήψεις, με βασικά μέλη δύο εν ενεργεία ιερείς και έναν τρίτο που βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κομοτηνής για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Ένας εκ των συλληφθέντων ιερέων, 40 ετών, γνωστός ως Youtuber και πρώην μοντέλο, συνελήφθη στη Ρόδο ενώ μετέφερε δύο συσκευασίες κοκαΐνης βάρους 2.188 γραμμαρίων.

Οι δύο ιερείς φέρονται να είχαν τον ρόλο των «μεταφορέων» και χρησιμοποιούσαν τον ναό στις Τρεις Γέφυρες για προσωρινή αποθήκευση ναρκωτικών, εκτελώντας εντολές από την 52χρονη φερόμενη ως αρχηγό.

Το κύκλωμα διέθετε και δεύτερο επιχειρησιακό βραχίονα, που καλλιεργούσε φυτεία κάνναβης στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και ένας 33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος στο Γαλάτσι.

Ο 46χρονος ρασοφόρος, αυτοαποκαλούμενος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών, φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος διατηρούσε κανάλι με συνταγές στο YouTube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που οδήγησε στην καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος αποθήκευε ναρκωτικά εντός του Ιερού Ναού στην οδό Λιοσίων και φέρεται να πουλούσε κοκαΐνη και χασίς στους πελάτες του ακόμα και φορώντας τα ράσα του.

Οι συνομιλίες του με την 52χρονη αρχηγό φανερώνουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος:

-Τον βρήκες;

-Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

-Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

-Ναι

-Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

-Εντάξει

-Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

-Περίμενε ναι

-Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησίαζε το αυτοκίνητο του πελάτη, παρέδιδε τα ναρκωτικά και ενημέρωνε την αρχηγό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής:

-Βλέπεις;

-Ναι ένα γκρι

-Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά την προσαγωγή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε και διακινούσε κοκαΐνη και χασίς, ενώ παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση των ναρκωτικών που του παρείχε η αρχηγός και κέρδιζε σημαντικά χρηματικά ποσά. Η 52χρονη αρχηγός φέρεται να τον έπεισε να συμμετάσχει ενεργά στην οργάνωση.

Ο τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, το ένα κιλό κοκαΐνης πωλούνταν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ. Στη Ρόδο συνελήφθη και ένας 40χρονος ρασοφόρος μέλος του κυκλώματος, τη στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για τα ναρκωτικά: «κερακί» για την κοκαΐνη και «καφεδάκι», «χασίς» ή «φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη.

Ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.