Καματερό: Βίντεο ντοκουμέντο με την παράσυρση της 36χρονης από αυτοκίνητο – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σοκαριστικά πλάνα από το τροχαίο με την παράσυρση γυναίκας στο Καματερό το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το MEGA.

Στα βίντεο ντοκουμέντα φαίνεται η πορεία του αυτοκινήτου που παρέσυρε την 36χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό».

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Στο πρώτο βίντεο που μετέδωσε το Mega φαίνεται το αυτοκίνητο να περνά με μεγάλη ταχύτητα, να σπάει καθρέφτες και να χτυπά σταθμευμένα οχήματα, ενώ το δεύτερο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο ίδιος οδηγός χτυπά την 36χρονη στο δρόμο του Καματερού.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να παρκάρει και να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου της να βγει. Η ίδια κατεβαίνει, παραμένει δίπλα στο αυτοκίνητό της να περάσουν τα αυτοκίνητα για να διασχίσει τον δρόμο, όταν ξαφνικά την παρασέρνει το αυτοκίνητο του 38χρονου που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής, στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας. Ο 38χρονος οδηγός έχασε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε αρχικά πάνω σε σταθμευμένα όχηματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος συνέχισε, ωστόσο, την πορεία του και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 49χρονος. Αμέσως μετά χτύπησε μία σειρά από σταθμευμένα οχήματα όπως φαίνεται στο πρώτο βίντεο.

Μάλιστα αφού χτύπησε την 36χρονη προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Δεν είναι σαφές αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.