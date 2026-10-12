Ζελένσκι: “Το Κίεβο θα απαντήσει αν η Μόσχα δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχειρία”

Η Ουκρανία «θα απαντήσει» αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχειρία τον χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση χθες Κυριακή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «εκεχειρίας» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών.

«Αυτόν τον χειμώνα, αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί την ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ζελένσκι στη διάρκεια ομιλίας του μέσω βιντεοσύνδεσης σε φόρουμ για την ασφάλεια που διεξάγεται στη Βαρσοβία.

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«Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνεκούς πλήγματά μας εναντίον των διυλιστηρίων πετρελαίου της και των εξαγωγών της πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας. Και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα η Ουκρανία δεν χτύπησε καμία ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, ενώ αντίθετα η Μόσχα έπληξε εγκατάσταση φυσικού αερίου και «ένα πρατήριο βενζίνης».

«Υπήρξαν ρωσικές παραβιάσεις της ενεργειακής εκεχειρίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ», συνέχισε διευκρινίζοντας ότι σήμερα το πρωί «ρωσικά drones με κινητήρα τζετ» συνέχιζαν «να πετούν στον ουρανό του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων».

Από το καλοκαίρι η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο κυρίως την πρωτεύουσα, εξαπολύοντας σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρα τζετ, τα οποία είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν σε σχέση με τα συμβατικά drones.

Παράλληλα ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να διατηρήσουν «την πίεση» στη Ρωσία και να μην κάνουν παραχωρήσεις.

«Έχουμε ανάγκη την αμερικανική πίεση στη Ρωσία, όχι τη χαλάρωση των κυρώσεων, όχι παραχωρήσεις, αλλά μια πραγματική πίεση προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε τουλάχιστον αυτό για το οποίο μίλησε ο Αμερικάνος πρόεδρος στο χθεσινό του μήνυμα», επέμεινε αναφερόμενος στην «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε χθες ο Τραμπ.

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«Αναμένουμε τις λεπτομέρειες για τους όρους μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων και περιμένουμε να δούμε ένα συγκεκριμένο βήμα που οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να κάνουν», είπε ο Ζελένσκι εξηγώντας ότι ενημερώθηκε για την ενεργειακή εκεχειρία από τα μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου, αν οι Αμερικανοί παρέμβουν ουσιαστικά τώρα και διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι θα τη σεβαστούν», εκτίμησε ο ίδιος.

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Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διαπραγματεύτηκε την παράδοση τεράστιων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου, αίροντας τις κυρώσεις κατά της Μόσχας για να το επιτύχει.

Η συμφωνία αυτή θεωρείται μέσο για την αποκλιμάκωση, εν μέρει τουλάχιστον, των τιμών της ενέργειας στις ΗΠΑ ενόψει των κρίσιμων για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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Προς γενική έκπληξη ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Κυριακή μια «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Μια ενεργειακή εκεχειρία και άλλα μέτρα για να περιοριστεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια είναι πραγματικά αναγκαία εδώ, στην πραγματικότητα, όχι μόνο στο Truth Social», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.