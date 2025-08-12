Ζελένσκι: “Η Μόσχα ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις”

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

Νωρίτερα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν, υιοθέτησαν κοινή δήλωση ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον του, ενόψει της συνόδου κορυφής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Στη δήλωση, που εγκρίθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι ηγέτες τόνισαν ότι «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών» και ότι «μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άσκηση επιρροής σε μια συνάντηση από την οποία οι Ευρωπαίοι έχουν αποκλειστεί και στην οποία δεν είναι βέβαιο αν θα συμμετάσχει η ίδια η Ουκρανία.