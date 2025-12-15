Ζελένσκι: Δεν υπάρχουν καταστροφικά πράγματα στα νέα έγγραφα των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Θέση για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πήρε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μετά τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε πως «τα καταστροφικά για εμάς πράγματα δεν υπάρχουν στα νέα έγγραφα που υπάρχουν στο τραπέζι». Παράλληλα, όπως υποστήριξε «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε σαφείς απαντήσεις σε θέματα εγγυήσεων ασφάλειας, εδαφών, χρημάτων ως αποζημίωση για την Ουκρανία, ώστε να ξαναχτιστεί η Ουκρανία».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

Χθες είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με τον κ. Βίτκοφ και τον κ. Κούσνερ, καθώς και με την ομάδα των ΗΠΑ. Πριν από αυτό, αντίστοιχες συναντήσεις είχαν πραγματοποιήσει οι ομάδες μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι συνάδελφοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άκουσαν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον πόλεμο. Αν αυτές οι συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα, η πρόοδος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Ωστόσο, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι πραγματικά εργαστήκαμε πολύ καλά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που, κατά τη γνώμη μου, είναι καταστροφικά και σίγουρα δεν θα μας βοηθήσουν. Είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στις νέες εκδόσεις των εγγράφων μας. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι η αξιοπρέπεια είναι σημαντική.

Φυσικά, έχουμε διαφορετικές θέσεις με τη Ρωσία όσον αφορά τα εδάφη. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να συζητηθεί ανοιχτά. Και νομίζω ότι η αμερικανική πλευρά, ως μεσολαβητής, θα προτείνει διάφορα μέτρα για να βρεθεί τουλάχιστον κάποιος συμβιβασμός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε σαφείς απαντήσεις σε θέματα εγγυήσεων ασφάλειας, εδαφών, χρημάτων ως αποζημίωση για την Ουκρανία, ώστε να ξαναχτιστεί η Ουκρανία. Πρέπει να κατανοήσουμε την πηγή αυτής της χρηματοδότησης.

Συζητάμε για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Και πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια στο πεδίο της μάχης, ο στρατός και ο άμαχος πληθυσμός πρέπει να έχουν σαφή εικόνα των εγγυήσεων ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να καταγραφούν όλα αυτά. Και έχουμε σημειώσει πρόοδο. Οι λεπτομέρειες που έχουν επεξεργαστεί οι στρατιωτικοί φαίνονται πολύ καλές, αν και πρόκειται για το πρώτο σχέδιο.