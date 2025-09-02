Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Υεμένη: Οι Χούθι αναφέρουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεν ανέφερε πότε έγινε η επίθεση

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με δύο drones και έναν πύραυλο κατά πλοίου καθώς αυτό έπλεε στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες τόνισαν ότι στοχοθέτησαν το πλοίο λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ.

Η υεμενίτικη οργάνωση δεν ανέφερε πότε έγινε η επίθεση.

