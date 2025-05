Επίθεση με ισραηλινά πυρά δέχθηκαν διπλωμάτες που επισκέφθηκαν τη Δυτική Όχθη το μεσημέρι της Τετάρτης, γνωστοποίησε η Παλαιστινιακή Αρχή, με βίντεο που δημοσιεύτηκαν, να παρουσιάζουν στρατιώτες των IDF να πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα στην πόλη Τζενίν.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, δείχνουν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και φωτογράφοι, κοντά σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην Τζενίν.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3 May 21, 2025

Στρατιώτες φαίνονται να πυροβολούν στον αέρα από το εσωτερικό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζενίν, και η ομάδα τρέχει να γυρίσει στα αυτοκίνητά της.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that "around six shots" fired after group was standing at military barrier. "Was all coordinated with IDF before." pic.twitter.com/DGjxpOMHJL — Thomas Helm (@ThomasFHelm) May 21, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, ενώ ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι «ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης αυτών των πληροφοριών».

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA — Quds News Network (@QudsNen) May 21, 2025

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa, η ομάδα που βρισκόταν έξω από τον καταυλισμό, περιλάμβανε διπλωμάτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Ρωσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία, την Κίνα, την Αυστρία, τη Βραζιλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, το Μεξικό, τη Σρι Λάνκα, τον Καναδά, την Ινδία, τη Χιλή και άλλες χώρες.

