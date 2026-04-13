WSJ: Περισσότερα από 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στη θέση τους για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Περισσότερα από 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στη θέση τους για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ανώτερος αξιωματούχος τα αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στη θέση τους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση.

Μια συμβουλευτική επιστολή προς τους ναυτικούς από την UK Maritime Trade Operations, η οποία συνδέεται με το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας, ανέφερε ότι επιβάλλονται περιορισμοί στην πρόσβαση στη θάλασσα για τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και τμήματα της Αραβικής Θάλασσας.

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις τύπου σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών σε ιρανικά πλοία, λέγοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα στοχοποιηθούν «χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα».

Το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα ήταν ασφαλές εάν απειληθούν τα λιμάνια του . Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσέγγιση στρατιωτικών σκαφών προς το Στενό του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.