Washington Post: «Πάνω από 150 αμερικανικά αεροσκάφη μεταφέρονται σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή ενόψει πιθανών επιθέσεων του Τραμπ»

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει δραματικά την παρουσία του κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάσεις της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, όπως αναφέρει η Washington Post.

Η κίνηση αυτή ξεκίνησε μετά τον αδιέξοδο δεύτερο γύρο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που έληξε στις 17 Φεβρουαρίου χωρίς αποτέλεσμα.

Η τρέχουσα συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, συγκρίσιμη με την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, αν και οι λεπτομέρειες μιας πιθανής επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι συμφωνία είναι εφικτή, αλλά θα απαιτηθεί χρόνος για την επίτευξή της.

Ειδικοί σημειώνουν ότι η παρούσα ανάπτυξη υπερβαίνει εκείνη που παρατηρήθηκε πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πιθανή πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

«Περισσότερα αεροσκάφη για μια εκτεταμένη επίθεση»

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε τη Δευτέρα κοντά στην Κρήτη. Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκονται στην περιοχή.

Όπως δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή και νυν διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, «η συγκέντρωση αυτή επιτρέπει στον στρατό των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει είτε μια εκτεταμένη, παρατεταμένη εκστρατεία είτε πιο περιορισμένες, στοχευμένες επιχειρήσεις».

Ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, προσθέτει ότι για μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία θα χρειαστούν ακόμα περισσότερα αεροσκάφη. Το Πεντάγωνο αναγνώρισε τη σημαντική ροή δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, περισσότερα από τα μισά νέα αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε βάσεις της Ευρώπης. Η στρατηγική τοποθέτηση εκτός της εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων επιτρέπει στις ΗΠΑ να μεταφέρουν υλικό και προσωπικό χωρίς να εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με τον Gregory Brew, ανώτερο αναλυτή για το Ιράν στην Eurasia Group.

Η πλειονότητα των αεροσκαφών που παρατηρήθηκαν είναι μεταφορικά ή ανεφοδιασμού. Τα μαχητικά συχνά απενεργοποιούν τα δεδομένα θέσης τους, καθιστώντας την παρακολούθησή τους δυσκολότερη, εκτός αν εμφανίζονται σε δορυφορικές εικόνες.

Στόχος η βάση στην Ιορδανία

Η βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία αποτελεί κύριο προορισμό των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, με πάνω από 60 πολεμικά αεροσκάφη ορατά σε πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων περισσότερα από δώδεκα F-35. Τα αεροσκάφη αυτά μπορούν να χτυπήσουν αεροπορικές άμυνες του αντιπάλου και διαθέτουν δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επίσης πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου E-3G Sentry σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, παρέχοντας έγκαιρη ενημέρωση και παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Επιπλέον, δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη έχουν εμφανιστεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως η βάση Lakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Αζόρες, ενώ βίντεο από την Κρήτη δείχνουν τουλάχιστον 10 F-35 μεταξύ άλλων μαχητικών.

Τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford πλέουν με αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μεταφέροντας δεκάδες Tomahawks, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων τον Ιούνιο. Όπως σημειώνει ο Brew, «οι ΗΠΑ θέλουν να δράσουν αποφασιστικά αλλά ταχύτατα, με ελάχιστο ρίσκο και αρνητικές συνέπειες».