Βρετανία: Δεν ζήτησαν οι ΗΠΑ την χρήση της στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο

Σε διευκρινίσεις για το πυραυλικό χτύπημα στην σε βρετανική βάση στην Κύπρο προχώρησε η Βρετανία τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ζητήσει να χρησιμοποιήσουν βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο, όπου μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ στο Times Radio.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι παρέμεινε σε λειτουργία. Σε δηλώσεις της στο Sky News σήμερα το πρωί της Δευτέρας, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ήταν ο διάδρομος προσγείωσης.

«Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση» πρόσθεσε η κυρία Κούπερ λίγη ώρα αφού το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι μετακινεί τις οικογένειες από τη στρατιωτική βάση ως «προληπτικό μέτρο».

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα χθες (1/3), ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία δίνει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αφορά συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή όλες.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Το drone προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στη Βάση Ακρωτηρίου, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Εν τω μεταξύ, τα σχολεία στις γύρω περιοχές από τη βρετανική βάση για προληπτικούς λόγους έμειναν σήμερα κλειστά.

Οι Βρετανικές Βάσεις σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».