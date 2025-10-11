Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξιπτωτιστής πηδάει από το ψηλότερο σημείο της Βαρσοβίας

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Η εικόνα δείχνει αλεξιπτωτιστή να πηδάει από κτίριο ύψους 310 μέτρων στην Βαρσοβία της Πολωνίας.

Στον ουρανοξύστη Varso Tower, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα όντας το ψηλότερο κτίριο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτέλεσε το πρώτο άλμα από ύψος 230 μέτρων ο Πολωνός BASE jumper γνωστός ως @e.xtremalny.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στο Instagram και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ο τολμηρός αθλητής γράφει: «Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!».

Το Varso Tower, ύψους 310 μέτρων εγκαινιάστηκε πρόσφατα ως το ψηλότερο κτίριο της Ε.Ε., ξεπερνώντας τον ουρανοξύστη The Shard στο Λονδίνο. Πολλοί χρήστες στα social media το χαρακτήρισαν «τολμηρό» και «αξιοθαύμαστο», ενώ άλλοι επεσήμαναν τους κινδύνους τέτοιων ενεργειών από μεγάλα ύψη.