Ο Βασιλιάς Κάρολος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το χειρουργείο στον προστάτη όντας χαμογελαστός.

Συγκεκριμένα όπως μεταφέρει το BBC ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Sandringham του Norfolk όπου και παρακολούθησε την λειτουργία με την σύζυγο του βασίλισσα Καμίλα.

NEW: The King and Queen attended Church at St Mary Magdalene on the Sandringham Estate earlier this morning.



(📸 PA) pic.twitter.com/1diTAthk4g