Βασιλιάς Κάρολος: Αφαιρεί από τον πρίγκιπα Άντριου τους τίτλους και την κατοικία του

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, όλους τους τίτλους και τις τιμές του, ζητώντας του παράλληλα να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, η απόφαση ελήφθη λόγω των δεσμών του Άντριου με τον αποθανόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στον Άντριου να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλης Royal Lodge, ενώ πρόκειται να μετακομίσει σε άλλο ιδιωτικό κατάλυμα.

Η ανακοίνωση του Παλατιού

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του Στυλ, των Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Ανδρέα.

Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ. Η μίσθωση της Βασιλικής Στοάς από μέρους του, μέχρι σήμερα, του παρέχει νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει.

Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση. Αυτές οι επικρίσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά τους συμπάθεια ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τα επιζώντα κάθε μορφής κακοποίησης».