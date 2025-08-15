Βαρύ πένθος για τον Τζεφ Μπέζος – Πέθανε η μητέρα του

Θρήνος για τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, λίγο μόλις καιρό μετά τον γάμο του στη Βενετία.

Η Τζακλίν Μπέζος, γνωστή και ως Τζάκι, πέθανε στο σπίτι της στο Μαϊάμι σε ηλικία 78 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε με εγκεφαλική ασθένεια, όπως ανέφερε ο γιος της σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Μετά από έναν μακρύ αγώνα με την Lewy Body Dementia, πέθανε σήμερα, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε – τα παιδιά της, τα εγγόνια και τον μπαμπά μου. «Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που ήμασταν στη ζωή της. Την κρατάω ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζεφ Μπέζος.

Η Τζάκλιν Μπέζος είχε διαγνωστεί με Lewy Body Dementia το 2020, όπως ανέφερε το ίδρυμά της, ενώ ο σύζυγός της παρέμεινε στο πλευρό της σε όλη αυτή την περιπέτεια.