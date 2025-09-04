Τζόρτζιο Αρμάνι: Το λαϊκό προσκύνημα και η επιθυμία του για την ιδιωτική κηδεία

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου. Ο Οίκος Armani δημοσιοποίησε λεπτομέρειες για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του, καθώς και για την επιθυμία του Armani σχετικά με την κηδεία του.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές, και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια. Μιλάνο, 04/09/2025».

«Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Armani, η κηδεία θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο», αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Armani στα επίσημα social media.

Η ανακοίνωση του Οίκου μόδας