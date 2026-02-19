Τύμπανα πολέμου στο Ιράν: Οι ΗΠΑ “πνίγουν” την Τεχεράνη με την μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή από το 2003

“Τύμπανα” πολέμου ηχούν ξανά στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να ετοιμάζουν επέμβαση στο Ιράν καθώς οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Τις τελευταίες ώρες έχουν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μια κινητοποίηση στρατευμάτων που αδιαμφισβήτητα έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στο Ιράν καθώς θυμίζει ημέρες από την αντίστοιχη προετοιμασία του πολέμου που έγινε για το Ιράκ το 2003.

Το Ιράν προερχόμενο από μία αιματηρή 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ μόλις 8 μήνες πριν ακόμη προσπαθεί να ορθοποδήσει από τα ισχυρά χτυπήματα του ισραηλινού στρατού. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την ευκαιρία στην Τεχεράνη να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας και οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει ήδη δύο γύρους διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» που οδηγήσει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παρά τις θετικές δηλώσεις για πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες των δύο πλευρών, ακόμη δεν έχει βρεθεί η “χρυσή τομή” στις διαπραγματεύσεις και η εναλλακτική λύση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Οι δυνάμεις στην Μέση Ανατολή

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει στη Μέση Ανατολή τον μεγαλύτερο αριθμό αεροπορικών δυνάμεων από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Και όταν λέμε αεροπορικές δυνάμεις, εννοούμε:

-μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων (F/A-18, F-16, F-15),

-αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού – γνωστά και ως «ιπτάμενα τάνκερ» (KC-46, KC-135),

-stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων και αεροπορικής υπεροχής (F-35, F-22),

-κατασκοπευτικά αεροσκάφη (π.χ RC-135),

-αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου (EA-18G) και

-αερομεταφερόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – ελέγχου, γνωστά και ως «ιπτάμενα ραντάρ» (Ε-3G).

Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση κατά του Ιράν, ωστόσο φαίνεται πως ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ποιο θα είναι το «κέντρο βάρους», δηλαδή ο αντικειμενικός σκοπός της πολεμικής σύγκρουσης.

Μπορεί να είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ή τα συστήματα και τα σιλό εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, ή ακόμη στρατηγικά κέντρα διοίκησης – ελέγχου για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος και της πολιτικής κυβέρνησης.

Εκτός από τις αεροπορικές δυνάμεις, εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τρία πανίσχυρα αντιτορπιλικά με πυραύλους cruise τύπου Tomahawk που βρίσκονται σε απόσταση βολής από ιρανικές στρατηγικές υποδομές.

Καθ’οδόν βρίσκεται και η ομάδα κρούσης του πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, το περίφημο USS Gerald R. Ford, που και αυτό συνοδεύεται από πολεμικά πλοία με τρομακτική δύναμη πυρός, που προσφέρουν παράλληλα αεροπορική και αντιπυραυλική προστασία από εχθρικές απειλές, από τα πιθανά αντίποινα του Ιράν.

Συνολικά 13 αντιτορπιλικά αναμένεται να «περικυκλώσουν» το Ιράν, μαζί και με έναν άγνωστο – για ευνόητους λόγους – αριθμό υποβρυχίων

Οι στόχοι του Τραμπ

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, oι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συζήτησαν μαζί του για το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησής στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου χθες Τετάρτη (18.02.2026). Επίσης, αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι.

Όλες έχουν στόχο να προκαλέσουν την μέγιστη δυνατή ζημιά τόσο στο Ιράν όσο και στους «δορυφόρους» του στην Μέση Ανατολή, δηλαδή τους Χούθι στην Υεμένη, την Χαμάς στη Γάζα, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Για παράδειγμα, μια επιλογή είναι ένα μπαράζ στοχευμένων πληγμάτων ακριβείας για την εξουδετέρωση δεκάδων Ιράν πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να χτυπηθούν ιρανικές πυρηνικές υποδομές ενώ μια τρίτη επιλογή θα ήταν πλήγματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων,

Όλα τα παραπάνω σενάρια απαιτούν στρατιωτικές επιχειρήσεις τουλάχιστον επτά ημερών και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου του 2025 ούτε με την «Absolute Resolve» για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Οχυρώνεται το Ιράν

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια ασπίδα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία και την κάλυψε με χώμα.

Άλλες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Τεχεράνη έχει θάψει τις εισόδους των σηράγγων σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου πέρυσι, έχει ενισχύσει τις εισόδους κοντά σε μια άλλη και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αυτές οι εικόνες αποδεικνύουν πως το Ισραήλ οχυρώνεται, με φόντο την ένταση με τις ΗΠΑ και τα σενάρια για επικείμενο αμερικανικό πλήγμα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυε στην Ισλαμική Δημοκρατία πως στέλνει «αρμάδα» στον Κόλπο.

Την περασμένη εβδομάδα απείλησε την Τεχεράνη πως θα υποστεί «τραυματικές» συνέπειες αν δεν κλείσει συμφωνία, κυρίως για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, αλλά όχι μόνο, ενώ, για πρώτη φορά δημόσια, αναφέρθηκε ανοικτά στο ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος, που βρίσκει πως θα ήταν «το καλύτερο» σενάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάντως ακόμη κλείσει την πόρτα σε διπλωματική διευθέτηση.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν έμμεσες συνομιλίες την 6η Φεβρουαρίου στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, μετά την κλιμάκωση των απειλών που ανταλλάσσουν.

Ο δεύτερος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων διεξήχθη προχθές Τρίτη κοντά στη Γενεύη, στην Ελβετία. Η Τεχεράνη έκανε γνωστό πως συνεννοήθηκε με την Ουάσιγκτον όσον αφορά «σύνολο κατευθυντήριων γραμμών» ενόψει συμφωνίας, ωστόσο ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισήμανε από την άλλη πως το Ιράν δεν αποδέχεται ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης Τραμπ.