Ένα Boeing 737 Max 9 της εταιρείας Alaska Airlines με 177 επιβαίνοντες αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση χθες Παρασκευή στο Όρεγκον των ΗΠΑ, αφού το πάνελ ενός παραθύρου αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η πτήση 1282 απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 17:00 (τοπική ώρα, 03:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας) προτού επιστρέψει με ασφάλεια, «αφού το πλήρωμα ενημέρωσε για πρόβλημα στην πίεση» της καμπίνας, ανέφερε στο X η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα παράθυρο του αεροσκάφους και ένα κομμάτι του τοίχου να έχουν αποκολληθεί, ενώ στην καμπίνα είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx